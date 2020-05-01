Стоимость нефти на мировых рынках перешла к снижению после зафиксированного накануне роста. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 11.11 по московскому времени июньские фьючерсы техасской нефти марки WTI упали в цене на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются после роста

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