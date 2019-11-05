Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть снижаются после роста накануне

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,260 млн баррелей. Январские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:56 мск снизились на $0,32 (0,51%) - до $62,64 за баррель.
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