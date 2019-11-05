Сегодня цены на нефть снижаются на данных отраслевой организации о повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю. Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,260 млн баррелей.

Цены на нефть снижаются после роста накануне

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