Биржевые фонды не спешат покупать ближние фьючерсы на нефть, опасаясь нового обвала цен. На торгах в понедельник нефть обоих ключевых сортов, Brent и WTI, заметно дешевеет после трех подряд дней роста.

Цены на нефть снижаются после трех дней роста

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