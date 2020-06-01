Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

с чего всё началось

Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.

Цены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам мая

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 71

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Экономика ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса Банк России перенес на 2021–2022 гг. продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ): из-за коронавируса претенденты не уверены в целесообразности сделки.

Космос Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon. 4,6K

Происшествия В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей. 7

Фигурное катание Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.

Кино Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 164

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Общество Парад Победы 24 июня объявлен выходным днем В июне россияне смогут отдохнуть на один день больше, чем обычно. Парад Победы, который перенесли из-за коронавируса, будет выходным днем.

Футбол «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Общество Оперштаб: прирост заболевших превысил 9 тысяч человек За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах составил 9,04 тысяч случаев, умерли — 162, передает "Интерфакс". 1

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,2K

Общество В России подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.