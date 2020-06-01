Энергетика

Радио МаякРадио МаякЦены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам мая

Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.
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с чего всё началось

Котировки нефти начали лето со снижения

Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс01:51

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Цена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Rambler News Service03:30

Мировые цены на нефть показали снижение перед июньской встречей стран ОПЕК+

Аргументы и Факты03:25

Нефть дешевеет, но Brent остается выше $37 за баррель

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Нефть начала лето с падения цен

Московский Комсомолец02:30

Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

Известия02:23

Нефть дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+

Вестник Кавказа01:50

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:24
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Тараканье молоко может решить проблему нехватки еды

Экономика сегодня вчера в 16:33
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Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
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Происшествия

AP: около 1,7 тыс. протестующих задержаны в США за три дня

Почти 1,7 тыс. человек задержаны в США после начавшихся на этой неделе беспорядков, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
ТАСС вчера в 12:28
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Экономика

ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса

Банк России перенес на 2021–2022 гг. продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ): из-за коронавируса претенденты не уверены в целесообразности сделки.
Ведомости 04:10
Космос

Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
Известия 30 мая в 18:48
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
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Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
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Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей.
Вечерние Ведомости 03:23
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Фигурное катание

Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии

Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Единоборства

Диллиан Уайт: «Тайсон может умереть на ринге, если вернется»

ГЛАС.RU вчера в 22:48
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Кино

Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке

Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России 02:28
Общество

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Учреждения Пенсионного фонда РФ по Курской области обработали заявления на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Kurskcity.ru 04:04
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11
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Общество

Парад Победы 24 июня объявлен выходным днем

В июне россияне смогут отдохнуть на один день больше, чем обычно. Парад Победы, который перенесли из-за коронавируса, будет выходным днем.
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

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Оперштаб: прирост заболевших превысил 9 тысяч человек

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах составил 9,04 тысяч случаев, умерли — 162, передает "Интерфакс".
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Общество

В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
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Шоу-бизнес

Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»

На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
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Общество

В России подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 03:39
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Недвижимость

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
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Как работают Яндекс.Новости?
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