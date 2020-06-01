Энергетика
Радио МаякЦены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам мая
Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.
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Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье
Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог
Человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, даже инфицированных, поскольку "у них свои коронавирусы", заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
РИА Новости 04:21
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Мишустин заявил о готовности нацплана по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности национального плана по восстановлению экономики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:04
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Фигурное катание
Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии
Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В ингушской Сунже отменен режим КТО
Коммерсантъ 30 мая в 14:23
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Общество
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек.
РБК 03:44
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
Здоровье
Еще 9 035 человек заразились коронавирусом в России. 162 — умерли
За последние сутки в России зафиксировано 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции.
Уфа1.ру 03:35
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН 30 мая в 20:21
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
Кино
Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39