Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.

Цены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам мая

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