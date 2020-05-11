Энергетика
Пятый каналМировые цены на нефть устремились вверх
Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Комментарии
Музыка
Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»
Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Общество
Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ
Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 05:57
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 15 мая до 73,93 рубля
Банк России установил на 15 мая официальный курс доллара на уровне 73,9298 рубля, что на 34,79 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:17
Общество
Жителям Свердловской области официально разрешили гулять
Указ, разрешающий занятия спортом на свежем воздухе и прогулки, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Российская газета 00:32
Армия и оружие
Десятый самолет с российскими военными вернулся из Италии
Телеканал 360° вчера в 19:52
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за несколько недель
Bimru.ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Авто
Гражданский седан Aurus замечен в Европе
На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Наука
Кошки могут заражать друг друга коронавирусом
Кошки оказались способны заражать друг друга COVID-19, даже если у больных животных не было симптомов заболевания.
iReactor 03:15
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Автоспорт
В Ferrari подтвердили контракт с Карлосом Сайнсом
В Ferrari подтвердили подписание контракта с Карлосом Сайнсом.
F1news.ru 05:56
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Религия
Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории
Демонстранты забрасывали полицию камнями. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие, — пишет местный сайт «Вести».
Эхо Москвы 02:38
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Политика
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Здоровье
В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлят до 31 мая
В Хакасии планируют продлить после 17 мая режим всеобщей самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
Общественное телевидение России 05:32
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество
В Ульяновской области проверят информацию о вечеринке чиновников
Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить данные о вечеринке сотрудников мэрии Димитровграда во время действия режима самоизоляции.
News.ru вчера в 11:49