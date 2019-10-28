Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,41%, составив $55,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,36% — до $61,35 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

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