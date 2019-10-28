Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,41%, составив $55,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,36% — до $61,35 за баррель.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:42
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Политика
Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
РИА Новости 08:05
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Lenta.ru 07:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс 06:47
Футбол
В среду пройдут пять матчей Кубка России
Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
Нева Спорт вчера в 21:04
Общество
Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев
Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
МР7.ру 04:55
Политика
Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
РБК 08:14
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
News.ru 08:27
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»
«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
ТК Звезда вчера в 20:27
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»
Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
Политсовет 00:21
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24