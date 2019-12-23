Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 05.15 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на 0,03% к закрытию предыдущей сессии, до 66,02 рублей. Бочка западнотехасской нефти WTI к этому времени дешевела на 0.20%, до 60,32 долларов.
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