Мировые цены на нефть в понедельник днём увеличили темпы снижения из-за опасений вокруг прогнозов по спросу на этот вид сырья, риски связаны со слабыми статданными из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть усилили снижение на опасениях за спрос

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