Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть усилили снижение на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник днём увеличили темпы снижения из-за опасений вокруг прогнозов по спросу на этот вид сырья, риски связаны со слабыми статданными из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Котировки нефти Brent падают сильнее, чем WTI

Росбалт08:07

Нефть дешевеет на возвращении торговых рисков

ПРАЙМ06:18

Цены на нефть снижаются из-за сигналов роста запасов в Кушинге

News.ru02:34

API сообщил о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США

Саминвестор01:12

Поддержку нефти может оказать доллар

REGNUM08:58
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Армия и оружие

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Газета.Ru 09:17
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК 03:08
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
РБК 08:46
Армия и оружие

В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США

В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Футбол

В Екатеринбурге стартовал матч «Урал» — «Арсенал»

Тульская служба новостей 09:59
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Общество

Кирилл Клейменов ответил на критику геймеров после скандального эфира

Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал свои слова в эфире вечерней программы "Время" на Первом канале, в ходе которой он заявил, что родителям, чьи дети не являются геймерами, "очень повезло".
Газета.Ru 08:55
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Политика

Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Общество

Умерла заслуженная артистка РФ Елена Гаудасинская

РЕН ТВ 08:21
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Футбол

«Динамо» опубликовало речь Новикова в раздевалке после победы над ЦСКА

Sports.ru 10:04
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Политика

Генсек НАТО поддержал усилия сторон по разведению сил в Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует усилия украинских силовиков и ополченцев по разведению сил в Донбассе.
Известия 08:40
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Как сообщает издание Motoring со ссылкой на представителей японского бренда, Toyota Land Cruiser нового поколения получит мотор V6 и обзаведется гибридной модификацией.
Тарантас Ньюс вчера в 08:05
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
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