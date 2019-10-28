Нефтяные котировки стабилизировались во вторник утром на мировых рынках после заметного снижения накануне. В ходе торгов днем ранее цены на нефть Brent упали с 62,03 долларов за баррель до 60,99 долларов за одну бочку.

Цены на нефть снижаются во вторник утром

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