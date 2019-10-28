Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются в среду утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени баррель североморской нефти Brent подешевел на 0,86%, до 61,06 доллара. К этому же времени цены на западнотехасскую нефть WTI понизились на 0,52%, до 55,25 долларов.
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Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Футбол
СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 млн евро
Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 млн евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
Авто
56 часов за рулем и электронные ПТС: какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Начиная с 1 ноября текущего года в России заработает сразу несколько новых важных изменений законодательства для автомобилистов.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты, полагает эксперт.
Космос
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённых Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
Армия и оружие
Военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии
Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
СМИ: активистов российского объединения «Единство Крыма» пригласили в Пражский град
Представители крымско-татарского объединения "Единство Крыма" ("Къырым бирлиги"), которое является альтернативой запрещенному в России "Меджлису крымско-татарского народа", были приглашены 28 октября в Пражский град на прием по случаю чешского государственного праздника - Дня образования Чехословакии, который дал президент республики Милош Земан.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры сына
Чемпион UFC, российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов планирует завершить карьеру через несколько боев.
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших рыбаков
Смотрите такжеВ Приморье беспилотники помогут обнаруживать и тушить пожары После того как родственники пропавших мужчин объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, к поисковой операции подключились волонтеры.
Космос
В Солнечной системе обнаружили еще одну карликовую планету
28.10.19 Астероид Гигея вскоре станет шестой карликовой планетой в Солнечной системе.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Общество
Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет
Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь», который потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Футбол
Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Гаджеты
Новые смарт-часы Honor увидят свет до конца 2019 года
Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, сообщил о том, что до конца текущего года будут представлены новые наручные смарт-часы.