По данным торгов, к 05.30 по московскому времени баррель североморской нефти Brent подешевел на 0,86%, до 61,06 доллара. К этому же времени цены на западнотехасскую нефть WTI понизились на 0,52%, до 55,25 долларов.

Цены на нефть снижаются в среду утром

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