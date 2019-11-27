Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

Profinance.ruвчера в 13:12

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

Банки.ру00:16

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском00:05

Падение котировок Brent и WTI ускорилось

Росбалт06:12

Аналитики предсказали рост добычи нефти. Почему не согласились в Техасе?

РБК09:24

Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться

Lenta.ru26 ноября в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Политика

«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» «перекрыть вентиль»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа.
RT на русском 09:34
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Политика

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Pravda.Ru 01:13
Армия и оружие

Глава МИД Турции обвинил Макрона в поддержке терроризма

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.
РИА Новости 09:36
Авто

Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»

На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Тарантас Ньюс 02:28
Политика

Крымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам

Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
РИА Новости Крым 08:16
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Армия и оружие

Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
РИА Новости 10:40
Общество

Театр.doc заявил о полицейской проверке трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc из-за жалоб граждан, заявили в пресс-службе театра.
Московский Комсомолец 09:07
Армия и оружие

Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX

В декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 08:07
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Вечерний курьер 08:40
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Политика

Выяснено отношение белорусов к России

За «нейтральные» отношения двух стран высказались лишь 10,2 процента белорусов.
Lenta.ru 10:25
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Единоборства

Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:41
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Происшествия

Ножи и камера пыток: в Нижнем Новгороде тиран посадил жену на цепь

РЕН ТВ 05:23
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Общество

В России появятся новые школьные стандарты

Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования.
Российская газета 08:10
Футбол

Кейн рассказал о работе в «Тоттенхэме» Жозе Моуриньо

Все про Спорт ру 08:32
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:01
Футбол

На Евро-2020 могут ввести временные замены

По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.
Нева Спорт 03:40
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией

Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
РИА Новости 09:48
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное