К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,55%) к уровням закрытия среды и торговались у $29,35 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,79 (2,6%).

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

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