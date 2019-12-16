По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Происшествия Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Здоровье Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Политика Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Авто Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.

Общество Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.

Происшествия В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".

Происшествия СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э» «Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.

Технологии Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.