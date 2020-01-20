Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель. Цены на западнотехасскую нефть WTI к этому времени просели на четверть процента, до 58,44 долларов за бочку.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
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Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
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Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
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Авто
Обновленный SsangYong Rexton замечен на тестах
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Общество
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Общество
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Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали на Android-устройства больше 5 млрд раз
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Теннис
Мария Шарапова покидает Australian Open
Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
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Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Наука
Раскрыт секрет продолжительности жизни 600-летних деревьев
В рамках исследования ученые проанализировали ядровую древесину, экспрессию генов в листьях и камбии, РНК 34-х деревьев в Китае.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Политика
The Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб.
Общество
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G
Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.
Кино
Минкульт оштрафовал режиссера «Айки» за задержку со сдачей фильма
Футбол
Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции
"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Интернет
Яндекс разрешил платить в магазинах в обход кассы и очередей
Как отмечают разработчики, сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек.
Общество
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина
Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.