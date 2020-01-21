Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель. Цены на западнотехасскую нефть WTI к этому времени просели на четверть процента, до 58,44 долларов за бочку.
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Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП
В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
Энергетика
В Крыму с 1 февраля подорожает газ
С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова
Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Глава МВФ обратилась к премьер-министру Украины на русском языке
В ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала премьер-министра Алексея Гончарука на русском языке, однако затем указала делегации на то, что на Украине не все любят этот язык.
Энергетика
Российские газовые и нефтяные компании сочли самыми доходными в мире
По итогам 2020 года прогнозируется, что нефтяные и газовые компании России станут самыми доходными в мире.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Политика
Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Политика
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Происшествия
Полиция задержала четверых сторонников якутского шамана Габышева
Читайте такжеВозбуждено уголовное дело против якутского шамана Габышева о насилии над полицейским В марте 2019 года Александр Габышев отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".