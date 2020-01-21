Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель. Цены на западнотехасскую нефть WTI к этому времени просели на четверть процента, до 58,44 долларов за бочку.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
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Число жертв нового китайского вируса выросло в два раза
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Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию
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Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
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Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
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Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
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Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.