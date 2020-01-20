Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

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