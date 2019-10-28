Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки стабилизировались во вторник утром на мировых рынках после заметного снижения накануне. В ходе торгов днем ранее цены на нефть Brent упали с 62,03 долларов за баррель до 60,99 долларов за одну бочку.
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Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.
Газета.Ru 12:37
Теннис
Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал решение Дании разрешить прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах Дания дала добро на прокладку "Северного потока-2" в своих водах.
Украина.ру 11:10
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
Новые автомобили 02:44
Происшествия
СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля»
«По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове», — сообщили в ведомстве.
РБК 11:41
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Политика
Песков рассказал о судьбе ректора МГУ
Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.
Известия 13:07
Экономика
ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Ведомости 12:57
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Хоккей
«Трактор» обыграл минское «Динамо», Лисин сделал дубль
Спорт-Экспресс 12:11
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Футбол
Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций
В составе победителей голы на свой счет записали Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков дважды.
РБК 13:12
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР
Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 08:54
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35