Нефтяные котировки в начале торговой сессии во вторник утром снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке.

Цены на нефть снижаются во вторник утром

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