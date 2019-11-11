Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки в начале торговой сессии во вторник утром снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке.
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Политика
Эво Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, сообщил в понедельник, что вылетает в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 20:34
Армия и оружие
Российское исследовательское судно «Янтарь» напугало США
ПолитРоссия вчера в 14:31
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Хоккей
Илья Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Аризоной»
Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Sport24.ru 11:34
Происшествия
В Хакасии опера, заявившего о связи наркобизнеса с полицией, готовят к суду
В Хакасии подследственный опер заявил, что наркобизнес крышует местная полиция По словам экс-полицейского, организатором преступного сообщества является *** (все фамилии озвучены в видеообращении), который контролирует незаконную деятельность, решая вопросы по утечке информации.
ИА Хакасия 02:27
Происшествия
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
31-летнюю жительницу Екатеринбурга неделю назад стали разыскивать семья и близкие: девушка ушла из дома и не вернулась.
Gazeta.SPb 12:33
Футбол
Манчини: вызову Балотелли в сборную, когда он будет этого заслуживать
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, почему не вызывает в команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
Чемпионат 14:46
Экономика
Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»
ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:54
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ 09 ноября в 13:05
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Футбол
Черчесов рассказал, что может помочь сборной России в игре с Бельгией
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к игре с Бельгией в рамках отборочного раунда Евро-2020.
ProstoProSport 06:29
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru 20:58
Технологии
«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress
«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости вчера в 18:52
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Происшествия
В Красноярском крае поймали пьяного водителя, перевозившего детей
В Красноярском крае полицейские задержали нетрезвого водителя, который вез 12 учеников местной школы №1 в областной центр, сообщили в пресс-службе Емельяновского отдела ГИБДД по Красноярскому краю.
Российская газета 06:26
Здоровье
Онколог рассказала, как снизить шанс заболевания раком легкого
Заместитель главврача по химиотерапии в республиканском онкодиспансере в Уфе Дина Сакаева в ходе интервью изданию UfacityNews.ru рассказала о том, какие факторы влияют на развитие рака легкого, а также о том, как можно снизить шанс заболевания.
UfacityNews.ru 03:45
Политика
Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне.
РБК 20:46
Футбол
Франция в четвертьфинале юношеского чемпионата мира разгромила Испанию
Сборная Франции вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинальном матче она разгромила Испанию — 6:1.
Спорт-Экспресс 17:06
Политика
Трамп прокомментировал отставку президента Боливии
Президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии».
News.ru 16:06
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Гаджеты
Характеристики смартфонов Samsung Galaxy S11 появились в Сети
iReactor вчера в 13:45
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя
Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром».
Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Авто
Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Tvoe-avto.com 11:44