Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
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Цены на нефть в понедельник останутся на уровне 63-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
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В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
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Популярная российская певица Полина Гагарина рассказала на шоу «Вечерний Ургант», как несколько раз оговорилась во время концерта в Калининграде.
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Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
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В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Геймеры могут разочароваться в консолях Sony PS5 и Xbox нового поколения из-за скорости загрузки игр
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София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
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Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Наука
В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
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В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами
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Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Общество
Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами
Здоровье
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Ранее стало известно, что «Альянс врачей» проведет 30 ноября в российских городах митинги под общим названием «За достойную медицину».
Общество
Покупателям жилья в России дадут возможность заработать на ремонт
Предполагается, что покупатели жилья в новостройках, вносящие деньги за квартиры на такие счета застройщиков, будут получать дополнительный доход в виде начисленных процентов.
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Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана
Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
Экономика
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Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев показал свои фото в подростковом возрасте
Популярный российский теле - и радиоведущий Дмитрий Шепелев поделился с пользователями Сети своими фотографиями, на которых он изображен в подростковом возрасте.