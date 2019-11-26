Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть в понедельник останутся на уровне 63-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
Финмаркетвчера в 02:24
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Происшествия
В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Общество
Священник из Кургана отказался крестить девочку с родимым пятном
Примечательно, что матери девочки с большим родимым пятном предложили провести индивидуальное таинство крещения за отдельную плату.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5
Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Общество
В России закончились свободные IP-адреса
IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4) также закончились в Европе и на Ближнем Востоке.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
Экономика
«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
Политика
Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией
Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Происшествия
Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании
Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Футбол
«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Политика
Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
Политика
Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Общество
Скабеева прокомментировала слова продюсера Ротару о финансировании ВСУ
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова Сергея Лаврова, продюсера певицы Софии Ротару, об отсутствии причастности артистки к финансированию ВСУ.
Общество
На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.