Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
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Цена на нефть Brent растёт

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Цены на нефть снижаются во вторник утром

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже 25 ноября составил $63.65 за баррель

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Примечательно, что матери девочки с большим родимым пятном предложили провести индивидуальное таинство крещения за отдельную плату.
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Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5

Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
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Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
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В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
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Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией

Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
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Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
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«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
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Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
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Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

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Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

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