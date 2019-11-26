Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Политика
Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Общество
Полиция начала разгон протестующих в Тбилиси
Футбол
Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Общество
Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами
Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Гаджеты
В России объявлены скидки до 50% на технику Samsung
В России объявлены скидки до 50% на смартфоны, телевизоры и бытовую технику компании Samsung Electronics.Так, с 26 ноября по 2 декабря включительно в официальном интернет-магазине и фирменной рознице компании будет проходить распродажа «Черная пятница».
Общество
Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Общество
Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Политика
Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка
Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к России, но мы самая опозорившаяся страна в истории спорта.
Общество
ЕСПЧ присудил Лимонову €19,5 тыс. по делу о критике Лужкова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский суд нарушил право на свободу слова в отношении писателя Эдуарда Лимонова, и присудил ему €19,5 тыс. компенсации морального и материального вреда.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Экономика
Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний
Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Музыка