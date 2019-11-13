Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются во вторник утром

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