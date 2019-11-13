Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются в начале торгов утром во вторник. По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
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Цена на нефть Brent растёт

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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
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Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
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Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
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Honor представил смартфоны Honor V30 и V30 Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro.
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Драйвер GeForce 441.41 WHQL «заточен» под Halo: Reach и Quake 2 RTX

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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel, рассказал поклонникам, какую сцену из блокбастера «Мстители: Финал» он может назвать своей любимой.
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Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
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Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала

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Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

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Мадридский "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, так как в матче 5-го тура группового этапа турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью со счётом 1:1.
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