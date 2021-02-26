РБКЦены на нефть снизились на фоне распродаж на рынке госдолга СШАРаспродажа на рынках госдолга, способствовавшая укреплению доллара и росту доходности, оказывает давление на недоходные сырьевые товары, добавила она.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuРБКМой БрянскВести.RuПятый каналРЕН ТВМой БрянскВести.RuКомсомольская правдаДождьТелеканал 360°Мой БрянскДума ТВМоя Москва.онлайнТелеканал 360°Подробнее о событииЦена нефти Brent перешла к снижениюТАСС06:33Новости на «России 24». Мировые цены на нефть выросли в феврале на 19%Вести.Ru06:32Нефть WTI падает в ценеНьюс-ННвчера в 10:15Снижение цен на нефть немного ускоряетсяПРАЙМ06:18Цены на нефть снижаютсяRT на русском00:21Нефть Brent подорожала в ходе торговТелеканал 360°вчера в 11:29Цены на нефть снизились на фоне распродаж на рынке госдолга СШАРБК02:21Показать ещёОценить7КомментироватьПоделиться