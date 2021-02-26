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РБК
РБК

Цены на нефть снизились на фоне распродаж на рынке госдолга США

Распродажа на рынках госдолга, способствовавшая укреплению доллара и росту доходности, оказывает давление на недоходные сырьевые товары, добавила она.В источнике
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Цена нефти Brent перешла к снижению

ТАСС06:33

Новости на «России 24». Мировые цены на нефть выросли в феврале на 19%

Вести.Ru06:32

Нефть WTI падает в цене

Ньюс-ННвчера в 10:15

Снижение цен на нефть немного ускоряется

ПРАЙМ06:18

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:21

Нефть Brent подорожала в ходе торгов

Телеканал 360°вчера в 11:29

Цены на нефть снизились на фоне распродаж на рынке госдолга США

РБК02:21
Интересное

Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут

Американские военные предупредили российскую сторону о готовящемся авиаударе по объектам в Сирии за 4-5 минут до него, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.
Ведомости07:12