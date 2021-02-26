Лавров: США предупредили об ударе по объектам в Сирии за несколько минут

Американские военные предупредили российскую сторону о готовящемся авиаударе по объектам в Сирии за 4-5 минут до него, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.