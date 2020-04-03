Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне
Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
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Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
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Общество
За сутки в Сочи 417 человек нарушили карантинный режим
В течение суток мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 сочинцев, 417 из них нарушили режим карантина.
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Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
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В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
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ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
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В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11
Количество установленных случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае возросло до 11. Об этом сказано в сообщении минздрава региона.
Экономика
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Общество
Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус
Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Шоу-бизнес
Бузова показала живот и написала, что беременна
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
Политика
В отставку подал губернатор Камчатского края
В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
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Общество
В Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции
Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
Общество
Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса спрос на овощи и фрукты упал на 30%.
Политика
Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом
Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.