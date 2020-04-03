Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Торговая неделя на рынке нефти закончилась резким ростом цен

Московский Комсомолец03 апреля в 20:18

Цена нефти Brent превысила 34 доллара за баррель

Москва 2403 апреля в 08:58

Рост нефтяных котировок ускорился, Brent превысила $34 за баррель

Росбалт03 апреля в 09:56

Цена нефти марки Brent превысила $34

ТАСС03 апреля в 08:49

Рост цен на нефть Brent ускорился до 16%

РБК03 апреля в 09:13

Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

Парламентская газета03 апреля в 06:43

Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

Ведомости02 апреля в 11:59
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Комментарии

Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Политика

Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Российская газета вчера в 22:31
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК вчера в 14:04
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes вчера в 12:12
Общество

За сутки в Сочи 417 человек нарушили карантинный режим

В течение суток мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 сочинцев, 417 из них нарушили режим карантина.
СочиСтрим 03 апреля в 04:24
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Происшествия

В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Компания вчера в 07:08
Армия и оружие

ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии

Впервые с момента начала пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, Военно-морские силы США приняли в строй атомную подводную лодку без проведения торжественной церемонии.
РЕН ТВ вчера в 16:28
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Политика

Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса

По данным Reuters, Трамп просил руководство Центров по контролю за заболеваниями, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и национальных институтов здоровья сфокусировать внимание на двух конкретных препаратах.
РЕН ТВ 00:27
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Количество установленных случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае возросло до 11. Об этом сказано в сообщении минздрава региона.
РЕН ТВ 00:13
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс вчера в 22:11
Общество

Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус

Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
Lenta.ru 00:04
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Бузова показала живот и написала, что беременна

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
URA.Ru вчера в 22:25
Политика

В отставку подал губернатор Камчатского края

В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию.
Вести.Ru 02 апреля в 17:45
Армия и оружие

Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом

Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество

В Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции

Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 16:17
Общество

Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса спрос на овощи и фрукты упал на 30%.
Известия вчера в 21:30
Политика

Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
News.ru 03 апреля в 08:38
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости вчера в 06:41
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 03 апреля в 02:16
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
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