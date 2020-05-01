После одного из самых тяжелых месяцев в истории нефтяного рынка, цены на сырье на биржах растут. Марка WTI дорожает на пять процентов, хотя ее цена за последние дни и так выросла на четверть. Ее стоимость приближается к 20 долларам.

Нефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

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