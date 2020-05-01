Энергетика
Эхо МосквыНефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +
После одного из самых тяжелых месяцев в истории нефтяного рынка, цены на сырье на биржах растут. Марка WTI дорожает на пять процентов, хотя ее цена за последние дни и так выросла на четверть. Ее стоимость приближается к 20 долларам.
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Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
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Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Происшествия
Более 3 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки
Телеканал Санкт-Петербург 02:50
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Николай Брико: Внутригодовая заболеваемость ОРВИ действительно характеризуется наличием двух волн: осенне - зимняя (октябрь-февраль) и менее выраженная весенняя (март-апрель).
Российская газета вчера в 17:59
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
За сутки в Татарстане зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Татарстане подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Татар-информ 04:04
Армия и оружие
Sohu: Су-57 не оставил шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело вчера в 07:23
Космос
Впервые марсианский грунт может оказаться на Земле
Sputnik Азербайджан 01 мая в 07:40
Происшествия
Дезертир из Магадана найден спустя 15 лет в Тюмени
Тюмень, 4 мая 2020, 10:34 — REGNUM В Тюмени найден дезертир, который скрывался 15 лет.
REGNUM 03:34
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра
Москва 24 вчера в 01:20
Общество
Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
Реальное время вчера в 13:08
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Газета.Ru 03:38
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
На кассете записано две версии «Ангела во плоти».
Говорит Москва 02:18
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Финансы
Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов
По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 75 коп. и составил 75,14 руб.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 70 тыс
За прошедшие сутки в столице зафиксировали 5795 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии было выявлено 74 401 заражений, сообщает оперативный штаб Москвы.
РИАМО 03:57
Политика
Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
В Крыму шесть человек заразились коронавирусом
Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19.
SM News 03:22
Общество
Первых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии
Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию.
REGNUM 01:51
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
Министр здравоохранения Карелии призвал жить иначе из-за коронавируса
Охлопков сообщил, что в ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому.
FlashNord 03:34