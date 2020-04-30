Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
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Нефть стала дорожать после вступления в силу сделки ОПЕК+

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