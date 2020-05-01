Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Эхономика: Цены на нефть боятся заполнения хранилищ

Эхо Москвы01:19

Эксперты спрогнозировали цены на нефть при новой сделке ОПЕК+

РЕН ТВ01 мая в 23:55

Цены на нефть снова перешли к росту

РИА Новости01 мая в 10:11

Цены на нефть начали расти

News.ru01 мая в 10:27

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РБК01 мая в 01:17

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ30 апреля в 20:38

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС30 апреля в 20:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:05, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
895
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
317
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
57
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4K
Политика

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
10
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
6
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
229
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
38
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
28
Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
69
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
1K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 08:11
776
Политика

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
25
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Экономика

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
РБК 07:47
8
Политика

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
5
Политика

Песков объяснил, почему многие проблемы нельзя решить без Путина

Песков не стал отвечать на вопрос о том, устал ли от этого Путин.
REGNUM вчера в 08:27
1
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
8
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
54
Политика

Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Известия 08:11
36
Общество

Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37
5
Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
192
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
2K
Общество

Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
2,2K
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
59
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
246
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное