Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
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Цены на нефть снова перешли к росту

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн

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