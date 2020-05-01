Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
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Новости кризиса 2 мая: банки заняли у ЦБ триллионы рублей

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Цены на нефть снова перешли к росту

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Российская газета01 мая в 01:27

Цены на нефть повысились после падения в конце торговой недели

Московский Комсомолец01 мая в 20:59
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Комментарии

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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
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Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая

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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса

Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
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В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса

В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Ученые нашли самое природное средство от похмелья

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У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

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Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

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