Энергетика
Парламентская газетаЦены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости». По состоянию на 11.11 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель.
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Политика
Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
Интерфакс вчера в 10:10
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Происшествия
В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Гаджеты
Новое обновление Windows 10 нарушило работу пользовательских профилей
Система Windows 10 после обновления KB4549951, которое было выпущено 14 апреля, не загружает существующий профиль пользователя.
iReactor вчера в 23:17
Гаджеты
В Сети появились тизеры нового смартфона Poco F2 Pro
Актуальные Новости вчера в 08:52
Политика
Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.
Известия вчера в 23:09
Общество
Глава Роспотребнадзора не исключила продления ограничений до июня
Ограничительные меры могут быть продлены до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру вчера в 08:36
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая
Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
В Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса
29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутске, 2 — в Нерюнгри, по 1 случаю в Вилюйском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах.
Якутия Daily 02 мая в 01:21
Общество
В «Аэрофлоте» допустили возобновление международных полетов летом
Международное авиасообщение может возобновиться уже летом.
БИЗНЕС Online вчера в 14:56
Политика
Токаев назначил депутатом Сената Маулена Ашимбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил депутатом Сената (верхней палаты парламента) республики Маулена Ашимбаева, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя администрации главы государства.
ТАСС 02:07
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Общество
Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции
По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Общество
Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
RT на русском 01:58