Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости». По состоянию на 11.11 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению

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