Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияЦены на нефть снова пошли на спад

Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

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URA.Ru00:52

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru01:56
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Происшествия

В Житомирской области Украины мужчина застрелил семь человек

Мужчина застрелил семь человек во время отдыха на природе, инцидент произошел в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
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Общество

Медведев раскритиковал самоизоляцию

Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
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Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
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Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей

Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:14
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
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Общество

Родители выпускников школ оценили решение о переносе ЕГЭ

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.
Life.ru вчера в 14:28
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 06:48
Общество

Стала известна судьба системы «все включено» в Турции

Рамблер вчера в 13:49
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Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
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Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
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Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание

Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
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NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

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Геркус назвал интервью Кикнадзе «новым шедевром разговорного жанра»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус иронично отреагировал на интервью нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе, которое тот дал телеканалу «Россия 24».
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Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Футбол

У Погребняка обнаружили коронавирус

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Общество

Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии

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Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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