Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru01:56

Нефть подешевела на 4‒5% после новостей из Китая

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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР от целевого показателя роста

РБК02:25

Новости кризиса 22 мая: России предсказали вторые 90-е, кризис закончится только к 2021 году

URA.Ru00:52

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Общество

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
237
Здоровье

Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу в России

В пресс-службе российского Министерства здравоохранения подчеркнули, что официальная статистика по больным с новой коронавирусной инфекцией формируется исключительно на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления COVID-19.
Журналистская правда 05:40
Происшествия

Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

В Житомирской области арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 03:46
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Происшествия

Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате

К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40
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Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Здоровье

«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер

Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции.
Призыв (г. Владимир) 01:00
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Кино

Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе

Съёмки второй части научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Аватар» возобновятся в Новой Зеландии на следующей неделе.
RT на русском 03:12
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный телевизор с тонкими рамками

Модель Mi TV (E43K) дополнила существующую линейку бюджетных телевизоров — E43X, E43C и E43A, причем среди них новинка стала самой доступной.
Astera 04:07
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Гаджеты

Realme анонсировала бюджетные беспроводные наушники Buds Air Neo

ITZine.ru 05:38
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
38
Происшествия

Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме

В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе.
Lenta.ru 04:39
9
Футбол

Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Вести.Ru 04:25
32
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля

Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
37
Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru вчера в 10:20
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Армия и оружие

Немецкие «Леопарды» и польские РТ-91 отработали бросок на Псков

Видео с учений опубликовано на странице Вооруженных сил Латвии в "Фейсбук".
Утро.ru 04:27
10
Экономика

Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ вчера в 21:41
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Здоровье

В Новомосковске медики просят сохранить им зарплату

В Тульской области сотрудники приемного отделения Новомосковской городской клинической больницы записали видеообращение с требованием сохранить им зарплату.
Гудвилл.онлайн 05:35
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Общество

Коронавирусом в России могли переболеть 14% граждан

Специалисты лаборатории выявили у них иммуноглобулины G, так называемые поздние антитела, которые появляются в организме, когда человек уже переболел коронавирусом с симптомами и без них.
Эхо Москвы 06:04
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Общество

Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Космос

«Роскосмос» отказывался помогать NASA отправиться на Луну и Марс

Российская корпорация «Роскосмос» в течение продолжительного периода времени отказывалась отправлять на борт МКС миссии продолжительностью свыше шести месяцев.
Актуальные Новости 20 мая в 21:01
12
Происшествия

В Дагестане началась погоня за скрывшейся в лесу группой боевиков

Lenta.ru 04:23
9
Как работают Яндекс.Новости?
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