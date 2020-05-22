Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу в России
В пресс-службе российского Министерства здравоохранения подчеркнули, что официальная статистика по больным с новой коронавирусной инфекцией формируется исключительно на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления COVID-19.
Журналистская правда 05:40
Происшествия
Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева
В Житомирской области арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 03:46
Происшествия
Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате
К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Здоровье
«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер
Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции.
Призыв (г. Владимир) 01:00
Кино
Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе
Съёмки второй части научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Аватар» возобновятся в Новой Зеландии на следующей неделе.
RT на русском 03:12
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный телевизор с тонкими рамками
Модель Mi TV (E43K) дополнила существующую линейку бюджетных телевизоров — E43X, E43C и E43A, причем среди них новинка стала самой доступной.
Astera 04:07
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
Происшествия
Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме
В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе.
Lenta.ru 04:39
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Вести.Ru 04:25
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля
Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
Кино
Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II
Газета.Ru вчера в 10:20
Армия и оружие
Немецкие «Леопарды» и польские РТ-91 отработали бросок на Псков
Видео с учений опубликовано на странице Вооруженных сил Латвии в "Фейсбук".
Утро.ru 04:27
Экономика
Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ вчера в 21:41
Здоровье
В Новомосковске медики просят сохранить им зарплату
В Тульской области сотрудники приемного отделения Новомосковской городской клинической больницы записали видеообращение с требованием сохранить им зарплату.
Гудвилл.онлайн 05:35
Общество
Коронавирусом в России могли переболеть 14% граждан
Специалисты лаборатории выявили у них иммуноглобулины G, так называемые поздние антитела, которые появляются в организме, когда человек уже переболел коронавирусом с симптомами и без них.
Эхо Москвы 06:04
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Космос
«Роскосмос» отказывался помогать NASA отправиться на Луну и Марс
Российская корпорация «Роскосмос» в течение продолжительного периода времени отказывалась отправлять на борт МКС миссии продолжительностью свыше шести месяцев.
Актуальные Новости 20 мая в 21:01