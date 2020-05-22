Энергетика
ИА НовороссияЦены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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В Сети спорят, на кого похожа двухлетняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Территорию Украины обстреливают «российские курсанты» — Резников
Киев, 23 мая 2020, 08:26 — REGNUM Курсанты российских артиллерийских учебных заведений якобы ездят в Донбасс «сдавать экзамены».
REGNUM 01:26
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
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Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Политика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 07:03
Космос
Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС
News.ru вчера в 21:17
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
Профиль вчера в 01:33
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Общество
В Тульской области от коронавируса вылечились 1104 человека
По данным на 22 мая в Тульской области коронавирус смогли победить еще 79 человек.
Центр 71 вчера в 06:33
Гаджеты
MSI представила линейку материнских плат чипсета AM4 B550
Компания MSI представила модельный ряд материнских плат нового чипсета AMD B550.
Megaobzor.com 02:30
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Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Отечественные специалисты заметили существенное очищение городской атмосферы в связи с приостановкой работы промышленных предприятий.
SM News вчера в 07:53
Футбол
На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей
На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей ⚕ Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир.
Soccer.ru 02:12
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Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова
Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
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Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
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Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
В России за сутки выявлено ещё 9434 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни.
Сиб.фм 03:43
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07