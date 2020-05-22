Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.

Цены на нефть снова пошли на спад

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