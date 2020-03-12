Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В США на 30 дней запретили въезд из стран Европы.
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Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Телеканал 360°вчера в 23:20

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Комсомольская правда01:58

Запрет США на въезд из Европы негативно повлиял на стоимость нефти

News.ru01:45

Падение цен на нефть превысило 4,5% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ01:24

Нефтяные цены падают на 4,5% после новостей о запрете властей США на въезд из Европы

Ореанда-Новости01:43

Цены на нефть снижаются на 4,5% из-за запрета на въезд в США из Европы

ФАН01:52
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