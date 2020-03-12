Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В США на 30 дней запретили въезд из стран Европы.

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

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