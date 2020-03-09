Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

с чего всё началось

Естественно, что импортируемые модели подорожают заметнее по сравнению с локализованными автомобилями. На открытии бирж во вторник, 10 мая, курс доллара повысился до 72 рублей, курс евро - до 82 рублей. Причиной этого стало резкое падение цен на нефть, начавшееся в конце прошлой недели.

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за падения рубля

Происшествия В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб Спасатели возобновили поиски пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края в районе реке Сейба, где погибли люди, сообщает КГКУ "Спасатель".

Политика Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.

Технологии Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Общество В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.

Политика Путин не согласен с тезисом об исключительности американской нации Президент РФ Владимир Путин выразил несогласие с тезисом об исключительности американской нации и ее особых правах на международной арене.