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Wroom.ruДилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за падения рубля
Естественно, что импортируемые модели подорожают заметнее по сравнению с локализованными автомобилями. На открытии бирж во вторник, 10 мая, курс доллара повысился до 72 рублей, курс евро - до 82 рублей. Причиной этого стало резкое падение цен на нефть, начавшееся в конце прошлой недели.
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с чего всё началось
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.ТАСС09 марта в 09:52
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Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти
Комсомольская правда09 марта в 10:58
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