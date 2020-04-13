Москва, 13 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Странам ОПЕК+ удалось заключить новый пакт о сокращении добычи. Сделка начала обсуждаться еще 9 апреля, но прийти к соглашению стороны смогли только 12 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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Происшествия Число жертв торнадо в Миссисипи выросло Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC. 1

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