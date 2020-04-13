Москва, 13 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Странам ОПЕК+ удалось заключить новый пакт о сокращении добычи. Сделка начала обсуждаться еще 9 апреля, но прийти к соглашению стороны смогли только 12 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

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Политика Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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