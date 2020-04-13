Энергетика
REGNUMЦены на нефть стабилизировались
Москва, 13 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Странам ОПЕК+ удалось заключить новый пакт о сокращении добычи. Сделка начала обсуждаться еще 9 апреля, но прийти к соглашению стороны смогли только 12 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Paparazzi.ru 14:58
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Здоровье
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России
Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в ОС
Корпорации Google и Apple создадут технологию, которая поможет отследить контакты людей, инфицированных коронавирусом.
Мой Брянск 11 апреля в 03:32
Политика
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Футбол
Д. Комбаров: «Сказали, что с „Крыльями Советов“ ничего не случится»
Бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду, которая нас успокоит. Потом сказали уже, что с клубом ничего не случится.
Soccer.ru 19:19
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания 10:17
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 11 апреля в 04:44
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Здоровье
Сергей Носов рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом колымчан
Магаданская правда 18:21
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Космос
«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников
Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус вчера в 11:42
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России вчера в 04:00
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56