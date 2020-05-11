Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЦены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

К открытию азиатских площадок Brent подорожала на полпроцента, WTI - почти на процент. Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
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Мировые цены на нефть растут

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Цена нефти Brent снижалась до $29,35

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Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ru02:05
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В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

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Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми

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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Общество

В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
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Организаторы «Бессмертного полка» обратятся к следователям

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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
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Происшествия

Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного

Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

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РБК 01:06
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Здоровье

Попова назвала долю госпитализированных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 28,4% пациентов с коронавирусом в РФ госпитализированы, остальные лечатся дома, более 40% не имеют симптомов.
РИА Новости 09:26
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Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

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Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

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Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
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Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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В ВОЗ уточнили, как долго коронавирус живет на поверхностях

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На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
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Общество

Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России

Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показался до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
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Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В вакансиях Sony обнаружена информация о сроках релиза PlayStation 5

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Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
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С июня в Кировской области могут разрешить работать всем.
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