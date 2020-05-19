По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,8 млн баррелей до 521,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая, против роста на 1,2 млн баррелей, чего ожидали аналитики.

Цены на нефть толкает вверх снижение запасов

Общество В России за сутки коронавирус зарегистрировали у 8 849 человек На территории России за минувшие сутки специалисты выявили 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ. 3

Общество ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович. 54

Общество Сенатор предложил вести уголовное наказание за «серые» зарплаты Председатель комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что выплата "серых" зарплат на российских предприятиях должна быть уголовно наказуемым деянием, сообщает РИА Новости. 208

Экономика Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.

Общество Глава района Адыгеи ушел в отставку Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. 212

Происшествия В Башкирии депутата могут исключить из партии после ДТП По словам главы Аскинского района Ришата Дихина, вопрос об исключении депутата Хамита Файзрахманова из рядов партии был поставлен после дорожного происшествия, которое произошло днем 20 мая. 6

Здоровье Смольный просит петербургский Роспотребнадзор дать добро на помощь детям, оставшимся без присмотра родителей из-за коронавируса Город имеет возможности и ресурсы для размещения детей, чьи родители были госпитализированы с коронавирусом, в учреждениях здравоохранения и стационарных учреждениях социального обслуживания, однако не может этого сделать из-за наложенного петербургским Роспотребнадзором запрета на работу таких учреждений.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Политика Число «депутатов на зарплате» в Саратовской облдуме может увеличиться до 12 В пояснительной записке к документу упоминаются планы увеличения числа депутатов, получающих зарплату из бюджета, на одну единицу - с 11 до 12.

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 1,8K

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля. 89

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников России "Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова", - сообщает издание, по данным которого Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом - производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей. 19

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 2

Происшествия Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции Владельца журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева арестовали по подозрению в организации занятий проституцией.

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 53

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 71