Энергетика
REGNUMЦены на нефть толкает вверх снижение запасов
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,8 млн баррелей до 521,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая, против роста на 1,2 млн баррелей, чего ожидали аналитики.
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Общество
В России за сутки коронавирус зарегистрировали у 8 849 человек
На территории России за минувшие сутки специалисты выявили 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
РИА Новости 05:02
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:49
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru вчера в 04:01
Общество
Сенатор предложил вести уголовное наказание за «серые» зарплаты
Председатель комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что выплата "серых" зарплат на российских предприятиях должна быть уголовно наказуемым деянием, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:09
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Происшествия
В Башкирии депутата могут исключить из партии после ДТП
По словам главы Аскинского района Ришата Дихина, вопрос об исключении депутата Хамита Файзрахманова из рядов партии был поставлен после дорожного происшествия, которое произошло днем 20 мая.
REGNUM 05:12
Здоровье
Смольный просит петербургский Роспотребнадзор дать добро на помощь детям, оставшимся без присмотра родителей из-за коронавируса
Город имеет возможности и ресурсы для размещения детей, чьи родители были госпитализированы с коронавирусом, в учреждениях здравоохранения и стационарных учреждениях социального обслуживания, однако не может этого сделать из-за наложенного петербургским Роспотребнадзором запрета на работу таких учреждений.
Фонтанка.Ру вчера в 18:18
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Политика
Число «депутатов на зарплате» в Саратовской облдуме может увеличиться до 12
В пояснительной записке к документу упоминаются планы увеличения числа депутатов, получающих зарплату из бюджета, на одну единицу - с 11 до 12.
Взгляд-инфо 02:46
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников России
"Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова", - сообщает издание, по данным которого Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом - производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей.
ТАСС 03:34
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Происшествия
Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции
Владельца журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева арестовали по подозрению в организации занятий проституцией.
Известия 05:11
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Политика
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова.
Piter.tv 19 мая в 01:52
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Общество
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден.
Известия вчера в 22:18
Происшествия
Суд начинает слушания по делу пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
NewInform 02:53
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45