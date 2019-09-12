В 2018 и 2019 годах все движения на рынке создает Трамп своими твитами. Сегодня, 12 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $61,24. Если до американской сессии покупатели не смогут перекрыть падение на 3%, то до конца недели можем увидеть тестирование отметки $60.

Цены на нефть упали до $61 из-за твитов Трампа

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