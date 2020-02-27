Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent опустилась ниже $52
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. впервые за 14 месяцев опустилась ниже $52, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Это произошло в ночь на 27 февраля, по состоянию на 05.31 мск цена майских фьючерсов падала на 1,52% до 51,99$ за баррель.
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