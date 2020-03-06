Министры ОПЕК в четверг, 5 марта, вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не только на период второго квартала, но и до конца 2020 года.

с чего всё началось

ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.

Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу

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