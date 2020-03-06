Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЦены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу

ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.
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с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Министры ОПЕК в четверг, 5 марта, вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не только на период второго квартала, но и до конца 2020 года.
ТАСС06:37

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Мировые цены на нефть рухнули на 9-10% на фоне отказа России сократить нефтедобычу

Эхо Москвы16:01

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАСС06:37

СМИ: Россия намерена обвалить цены на нефть

Московский Комсомолец08:25

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Lenta.ru07:23

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06:57

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБК05:46

Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Российская газета09:00
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