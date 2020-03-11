На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов. Это произошло после заявления Саудовской Аравии о планах увеличить добычу не до 12 млн баррелей в день, а на миллион больше, до 13 млн баррелей.

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

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