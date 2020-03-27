Коронавирус

Вести.RuВести.RuЦены на нефть упали ниже $25 за баррель

Цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 6,19% до $24,71 за баррель, показали данные торгов. В то же время нефть сорта снизилась на 4,78% до $21,52 за баррель. На фоне снижения цен на нефть, доллар и евро выросли в цене по отношению к российской валюте.
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Новости кризиса 28 марта: россияне получили пособия и пенсии досрочно, стоит ли забирать деньги из банков, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Комсомольская правдавчера в 11:41

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33

Нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Газета.Ruвчера в 09:59

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ruвчера в 10:27
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Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Путешествия

В Сочи начали выселять туристов из отелей

В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Lenta.ru 09:30
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru 26 марта в 00:27
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
РЕН ТВ 07:43
Происшествия

Петербуржец сбежал из-под карантина и стал фигурантом уголовного дела

Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил".
Вести.Ru 08:43
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 10:21
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.
Известия 10:08
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM 00:10
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

В Петербурге умер больной коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Мойка78 09:14
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Экономика

Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Высокогорские вести 07:53
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович напомнила, что во Франции в реанимации находятся 12 человек, возраст которых не превышает 20 лет.
Вечерняя Москва 07:39
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в "Валенсии" достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные - персонал клуба.
Газета.Ru 10:10
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