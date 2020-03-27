Коронавирус
Вести.RuЦены на нефть упали ниже $25 за баррель
Цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 6,19% до $24,71 за баррель, показали данные торгов. В то же время нефть сорта снизилась на 4,78% до $21,52 за баррель. На фоне снижения цен на нефть, доллар и евро выросли в цене по отношению к российской валюте.
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