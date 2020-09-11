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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМ13:34
Телеканал 360°

Финансисты: в будущем году баррель нефти поднимется в цене до 50 долларов

Телеканал 360°11:55
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфакс01:37
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39

Немецкий депутат назвал абсурдом отравление Навального «Новичком»

Абсурдно считать, что российские власти, совершив покушение на Алексея Навального, отправили бы его затем в Германию, заявил член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель 11 сентября, выступая в ходе «Актуального часа» в бундестаге.
ИА Красная Весна15:57

Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.
Lenta.ru12:39
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Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.ру11:49
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:55
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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